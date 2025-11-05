Restablecen el servicio en Hermoso Campo tras el temporal

La empresa Secheep intensificó los trabajos operativos en Hermoso Campo y zonas aledañas, donde una tormenta de gran intensidad, con fuertes vientos, granizo y descargas eléctricas, causó serios daños a la infraestructura eléctrica.

El temporal, que se inició pasada las 22 del martes, tuvo un alto impacto sobre las líneas eléctricas que abastecen a Hermoso Campo, con caída de postes y corte de cables conductores, tanto en la red de media tensión como en las líneas de baja tensión de la localidad.

Los operarios llevando a cabo intensas tareas para erradicar riesgos de electrocución primero y restablecer y normalizar el suministro eléctrico después.

La reposición del servicio se inició a las 3 de la madrugada de este miércoles. En forma paulatina y progresiva, se fue restableciendo el suministro en gran parte de la ciudad, continuándose en horas de la siesta en con los trabajos en las redes de baja tensión de los barrios San Jorge, Progreso, Itatí Sur, Matadero y Provincia.

Asimismo, el temporal causó también daños en localidades cercanas, donde las caídas de árboles y ramas sobre líneas, cortaron cables y tumbaron postes.

Desde la empresa energética informaron que también se registraron 14 postes caídos en la zona rural del Lote 23 de Enrique Urien.

Ante la situación de emergencia en Hermoso Campo y zonas aledañas, desde SECHEEP se solicita a la comunidad colaboración y paciencia, y se recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, deben alejarse de postes caídos y líneas cortadas y contactarse al 0800-7777-589 o al WhatsApp 364-4-377044 o la APP de Secheep; y seguir las sugerencias en las redes sociales de la empresa.