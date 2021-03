Respira River: Gremio se bajó de la pelea por Rafael Santos Borré

El club brasileño informó este martes por la noche que “renuncia a firmar un precontrato” con el goleador “millonario” debido a la “vacilación” del colombiano.

El Gremio de Porto Alegre informó oficialmente que se baja por la pelea por contratar al delantero de River, Rafael Santos Borré.

“El Gremio Foot-Ball Porto Alegrense sale a bolsa y anuncia que, por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré”, señaló este martes por la noche la entidad brasileña

A través de un extenso comunicado, el club explicó que “la decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del Club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra Gremio”.

Anteriormente, el presidente del equipo de Porto Alegr, Romildo Bolzán, indicó en declaraciones radiales a un medio de Brasil que “Gremio no puede quedar con una indefinición”, y advirtió: “Tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla”.

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores de River más requeridos, pero parece que el delantero colombiano no se decide. De hecho, ya es el tercer equipo brasileño que termina desistiendo a contratarlo: San Pablo y Palmeiras tampoco pudieron convencerlo.

En las últimas horas trascendió que el entrenador Marcelo Gallardo había mantenido una charla con el goleador de su ciclo para convencerlo de esperar una oferta del fútbol europeo.

