Resistencia : Tres intervenciones exitosas de la Quinta

En la madrugada de hoy, los agentes de la Comisaría Quinta Metropolitana, tuvieron protagonismo en varios lícitos. Desde la aprehensión de un hombre por Violencia de Género, hasta el secuestro de elementos de construcción y una motocicleta.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 03, cuando una mujer de 30 años se acercó a la Comisaría Quinta Metropolitana para denunciar que su concubino la agredió y golpeó. La ciudadana fue asistida por el médico Policial de turno quien le diagnosticó lesiones leves. Con eso fue suficiente para que se diera la intervención del Equipo Fiscal de Género y se disponga la aprehensión del hombre de 20 por “Supuestas Lesiones de Carácter Leves y Amenazas en el Contexto de Violencia de Género”. Rápidamente el personal de la unidad logró demorarlo.

Dos horas más tarde, a eso de las 05, la unidad realizaba una recorrida de prevención en el Barrio 13 de Diciembre. En el lugar, lograron ver a dos sujetos que llevaban varios objetos y que, cuando vieron la presencia de los agentes, se deshicieron de ellos para facilitar su huida. Cuando los uniformados se acercaron a ver lo que habían abandonado, encontraron dos bolsas de cal y un balde de pintura. Procedieron al secuestro formal de los objetos en carácter de investigación actuada.



Mientras los dos hechos anteriores tenían lugar, otro grupo de la unidad llevó a cabo un operativo desde las 02 de la madrugada hasta las 06 de esta mañana de hoy. Se trataba de un “Control Motovehicular e Identificación de Personas” que dio lugar al secuestro de una motocicleta.

El conductor, e infractor de 35 años, iba en una Motomel Skua de 150cc con el número de cuadro no visible. Se hizo el acta en libertad correspondiente por infracción al artículo 5 del Decreto 15/2021 ya que no contaba con autorización para circular. Luego se consultó con el Padrón Vehicular de Rodados que detalló que, la motocicleta, no presentaba impedimento legal para circular, salvo por el incumplimiento de tener visible el número de cuadro de su vehículo.

