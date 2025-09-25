Resistencia: Pareja peleaba en la calle y terminaron presos — él tenía pedido de captura

Los detuvieron agentes de la División Patrulla Preventiva, quienes cumplían sus labores de acuerdo al Plan de Prevención Metropolitana en la zona sur de la ciudad.

Sucedió esta siesta a eso de las 16.30 en Lustringer al 2850 aproximadamente.

El móvil policial recorría la zona cuando vieron a una mujer que agredía a un hombre y este solo atinaba a defenderse.

Se acercaron a ambos y los demoraron para ver que sucedía, pero lejos de ello, el sujeto intento huir y agredir a uno de los efectivos, por lo que fue reducido.

Seguido a ello, solicitaron las identificaciones a estos con la finalidad de verificar si alguno poseía pedido de captura a través del sistema Si.Ge.Bi, el cual arrojo que el ciudadano de 37 años era buscado por una causa de “Supuestas Amenazas” a solicitud de la Fiscalía de Investigación Penal N° 10.

Por lo expuesto, se procedió al traslado de ambos hacia la División Medicina Legal para su correspondiente examen médico y luego ser entregados a la guardia de prevención de la Comisaría 4ta Metropolitana, por razones de jurisdicción a los fines legales.