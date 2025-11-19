Resistencia: murió un hombre de 84 años que se descompuso y cayó de su moto

Un trágico episodio ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio Mariano Moreno de Resistencia, donde un hombre de 84 años perdió la vida luego de derrapar con su motocicleta y sufrir una descompensación. El hecho se registró alrededor de las 7:45, en calle Bibiano Meza al 500.

Agentes de la Comisaría Quinta llegaron al lugar tras recibir el alerta por un siniestro vial. Allí encontraron al conductor tendido en el suelo, junto a una motocicleta Cerro Bix.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría derrapado y posteriormente sufrido una descompensación, lo que agravó la situación.

Pocos minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, el médico constató el fallecimiento y diagnosticó un paro cardiorrespiratorio no traumático. En ese marco, familiares del hombre se presentaron en el lugar para poder identificarlo y finalmente fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco.

Por disposición de la Fiscalía en turno, intervino el Gabinete Científico, mientras que el cuerpo fue trasladado al IMCiF para la realización de los estudios correspondientes. Las actuaciones continúan a fin de determinar con precisión la mecánica del hecho y confirmar si la descompensación ocurrió antes o después de la caída.