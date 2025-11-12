Resistencia: Lo atraparon cuando intentaba abrir una camioneta con un destornillador

La Policía del Chaco detvuo este miércoles al mediodía a un hombre que fue sorprendido cuando intentaba abrir una camioneta, en pleno centro de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió cerca del mediodía, en la intersección de Mitre y La Rioja.

Personal realizaba patrullajes preventivos cuando notaron a un sujeto intentando abrir la puerta de una Toyota SW4 con un destornillador.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue interceptado a pocos metros y luego de identificarlo, procedieron a secuestrar el destornillador que llevaba consigo.

Además, mediante las cámaras de seguridad de la zona, establecieron que el detenido había llegado en una motocicleta Yamaha Fazer 150, que también fue incautada.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda, junto con los secuestros, y fue notificado por «Supuesto Robo en Grado de Tentativa».