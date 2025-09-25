Resistencia: Intentaban vender chapas de zinc robadas de una obra en construcción

En la madrugada de ayer, los agentes de la Comisaría Cuarta de Resistencia patrullaban por el barrio Carpincho Macho cuando se anoticiaron de que dos hombres intentaban vender unas chapas de dudosa procedencia. Cuando fueron al lugar en cuestión, los hombres abandonaron las chapas y huyeron al ver a la policía. Se inició una investigación actuada.

Los sospechosos huyeron al ver el patrullero y los agentes rápidamente incautaron las chapas. Al instante, llegó una mujer de 28 años que dijo que haber comprado dos de esas chapas por 50 mil pesos. Los agentes explicaron que los materiales se encontraban bajo una investigación por su posible sustracción desde una obra en construcción. La mujer entregó voluntariamente las chapas y los efectivos siguen con la investigación.