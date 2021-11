RESISTENCIA: Hackearon su Home Banking y le robaron pesos y dólares

“El Banco no advirtió ningún movimiento extraño. Lo peor es que yo nunca di mi información personal a nadie, no di mi clave ni me engañaron para quitarme información. Mientras sucedía esto yo estaba manejando mi auto”, expresó.

La damnificada -abogada que se desempeña en el ámbito inmobiliario- aseguró que se acercó a la empresa te telefonía celular y que allí le manifestaron que “supuestamente bloquearon la línea e iniciaron un trámite de recupero de línea. Ayer me contestaron que no lo pueden hacer porque mi línea, que la tengo desde el 2005 con el abono más caro, no figura en su sistema”. “Y ahora verán qué se puede hacer para recuperarla, pero no me aseguran nada”,comentó.