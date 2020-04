Resistencia: Feriantes solicitan ayuda, ante la situación de crisis

Trabajadores de la “Feria de la Vieja Terminal”, ubicada en Santiago del Estero y Santa María de Oro de Resistencia, expresaron su malestar ante la situación que les toca vivir.

Se trata de casi 100 familias que no pueden llevar a cabo sus actividades, a causa del aislamiento preventivo obligatorio.

“No podemos trabajar y el bono que ofrecen desde Nación no nos salió a casi nadie. Los alquileres de los locales van a seguir, porque nadie quiere perder”, expresaron.

“Queremos que nuestra situación llegue a los ojos del gobernador, porque somos conscientes del contexto sanitario pero también necesitamos trabajar, porque no tenemos recursos”, mencionaron.

Asimismo, indicaron que saben de la ayuda que otorgarán a monotributistas, como los créditos, pero muchos de ellos dejaron de pagar el monotributo y otros impuestos, debido a la abrupta caída de las ventas.

“Esto será para largo y seremos los últimos que habiliten para trabajar”, remarcaron.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir