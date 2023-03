Resistencia: Detuvieron a un motociclista que habría chocado a un inspector de tránsito

El hecho sucedió el lunes por la mañana en calle Santa Fe al 494, según lo informaron desde el área de Prensa de la Subsecretaría de Tránsito, donde también comunicaron que “el inspector de se encontraba trabajando en una de las postas de control municipal para la utilización del casco protector y fue colisionado por un motociclista que no frenó ante la maniobra (con silbato) de detención del agente”.

“No hay margen de error, aparentemente el motociclista intentó evadir el puesto por no tener el casco reglamentario; ya hemos tenido varios casos de motociclistas que incluso se enojan por demorarlos por esta falta”, declaró el subsecretario Matías Breard, quien agregó que “en este caso, el ciudadano no frenó el rodado, no obedeció el silbato y lastimó a un funcionario municipal, por lo cual fue detenido por conducción peligrosa con intervención de la comisaría 2da”.

Por último Breard agregó que “además, el conductor no contaba con casco reglamentario ni seguro obligatorio”.

