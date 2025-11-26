Resistencia : Detienen a un joven buscado por la justicia

Cerca de las 4:10 de martes los agentes realizaban sus tareas de prevención por calle Franklin al 1200. Allí identificaron a un joven de 22 años.

Al ingresar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica detectaron que poseía un pedido de aprehensión solicitado por la Fiscalía de Investigación N° 11.

Por este motivo trasladaron al joven hasta la Comisaría Séptima de Resistencia donde quedó alojado a disposición de la Justicia.