Resistencia: Demoraron a un menor con cocaína y marihuana cerca de la terminal

Efectivos de la División Operaciones Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos, concretaron un importante procedimiento en el marco de recorridas preventivas destinadas a detectar infracciones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo cerca de las 21:00 en avenida Isla Malvinas al 2200. En ese sector, los agentes identificaron a un joven que caminaba por la zona y evidenció una actitud sospechosa. Tras interceptarlo e identificarlo —tratándose de un menor de 16 años— se le solicitó que exhibiera sus pertenencias.

En el interior de una mochila, el personal policial halló un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal verde amarronada, que tras pesaje arrojó 50 gramos de marihuana; y un segundo envoltorio blanco con una sustancia blanquecina, con un peso aproximado de 10 gramos, orientado a cocaína.

De inmediato, se informó a la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, que dispuso el secuestro de las sustancias y la intervención de los organismos competentes, considerando la minoría de edad del demorado.

El operativo reafirma el compromiso de la fuerza policial en la prevención del consumo problemático, el combate al narcomenudeo y el fortalecimiento de la presencia en zonas estratégicas de la ciudad.