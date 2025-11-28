RESISTENCIA: Con problemas de consumo, le robó el auto a su propia hermana

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes, en horas de la siesta, en Resistencia, tras haberle robado el auto a su propia hermana menor.

Todo comenzó cuando la mujer, de 30 años, denunció en la Comisaría Segunda que había dejado su Renault Sandero estacionado por la calle Pueyrredón al 400, y que había desaparecido.

En ese momento, manifestó que sospechaba de su hermano menor, y fundó sus sospechas en que tiene probelmas de consumo problemático, y agregó que la copia de la llave del vehículo también había desaparecido.

Tras la denuncia, los agentes dieron con el vehículo y el sospechado en la esquina de calle Argentina y Concepción del Uruguay del barrio Santa Catalina.

Finalmente, y por órdenes de la fiscalía, los policías aprehendieron al ciudadano de 31 años bajo la causa de «supuesto hurto» y devolvieron el vehículo a la denunciante previa acreditación de propiedad.