Resistencia: Capitanich inauguró la ampliación una residencia estudiantil

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga inauguraron este viernes la ampliación y refacción integral de la residencia para estudiantes universitarios, ubicada en el barrio Ítalo Argentino de Resistencia.

La obra demandó una inversión de $53.913.899 y fue financiada por el Ministerio de Planificación Economía e Infraestructura. En esta primera etapa, se entregaron 18 departamentos que albergarán entre tres y cuatro estudiantes cada uno. “Estamos dando un mensaje de compromiso y esperanza de seguir garantizando el ejercicio de derechos, en este caso para estudiantes que hoy tendrán vivienda digna con el amoblamiento necesario”, expresó el gobernador.

En el acto, frente a estudiantes y autoridades, el gobernador remarcó la política educativa provincial como vehículo para garantizar más inclusión y equidad. “La gratuidad ha sido una herramienta extraordinaria, pero para que los hijos de los trabajadores puedan ir a la universidad necesitamos mejores condiciones, y en esto estamos trabajando”, añadió el mandatario.

Insistió en que “la universidad no puede ser una isla”. “La autonomía universitaria es insuficiente si no está amparada en una estrategia de carácter colectivo con un modelo de provincia y de país”, sostuvo Capitanich, y enumeró los puntos esenciales en los que trabaja el Gobierno provincial para garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. Entre ellos, mencionó el comedor estudiantil de la UNNE y la ampliación del jardín de infantes para hijos de universitarios (docentes, no docentes y estudiantes).

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram