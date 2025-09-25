RESISTENCIA: Caminaba con una planta de marihuana en su poder, pero fue detenido

Este jueves por la mañana, el personal del servicio externo demoró a un hombre de 40 años en avenida Juana Azurduy y Capitán Solari. Pasadas las 7, los efectivos observaron a una persona que se movilizaba a pie y trasladaba un balde, donde estaría la planta de 50 centímetros, aproximadamente.

Ante esto, los policías demoraron al hombre de 40 años, en tanto que el personal de la División Microtráfico realizó la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la comisaria interviniente, donde fue notificado por una «Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes» y permanecerá alojado.