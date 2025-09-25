RESISTENCIA: Allanaron tres sanatorios céntricos por una causa de «mala praxis»

Este jueves por la mañana, se llevaron a cabo varios allanamientos en tres sanatorios céntricos de Resistencia, por denuncias de mala praxis. Los operativos comenzaron alrededor de las 9, por una orden del Juzgado de Garantías Nº 3, a solicitud del Equipo Fiscal N° 13, donde se secuestraron elementos de interés en la causa.

Según pudo saber DataChaco , llegaron a esta medida por falta de respuestas de los sanatorios a oficios donde se les pedía la presentación de historias clínicas, y ya había transcurrido mucho tiempo.

La presente causa tiene origen en una denuncia radicada por una paciente que relató haber sufrido irregularidades y complicaciones médicas durante procedimientos quirúrgicos, realizados en diferentes instituciones privadas de salud de Resistencia.

De las declaraciones y constancias médicas incorporadas, surge que existieron contradicciones en los diagnósticos y en la evolución clínica, así como la ausencia de información clara hacia la paciente, respecto de la práctica efectuada y sus consecuencias.

Estos hechos habrían derivado en intervenciones posteriores de mayor complejidad, con secuelas físicas y psicológicas para la denunciante.

En virtud de ello, el Equipo Fiscal Nº 13 solicitó medidas probatorias tendientes a asegurar documentación médica de relevancia, particularmente, historias clínicas, protocolos quirúrgicos y estudios complementarios; resultando indispensable para el avance de la investigación.