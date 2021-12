RESISTENCIA: Alerta por venta de entradas falsas para ver a For Ever

Luego que las 4000 entradas para ver a For Ever este domingo se agotaran en dos horas, ahora advierten sobre la venta de tickets falsos. La denuncia la hizo el periodista Marcelo Mántaras a través de sus redes sociales, desde donde advierte esta maniobra y aconseja a no comprarlas ya que no son válidas para ingresar al estadio de Mitre de Santiago del Estero.

Como se sabe, el plantel del “Negro” emprendió viaje a la ilusión de ascender a la Primera Nacional. Este domingo 5, desde las 18, disputará la gran final del reducido del Federal A frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir