Rescataron a un cachorro, víctima de maltrato animal

Este domingo, alrededor de las 21:30, personal de la Comisaría de Puerto Tirol intervino en el barrio Los Aromos, luego de recibir un alerta por redes sociales donde se denunciaba un caso de crueldad animal. En las imágenes se observaba a un joven haciendo aspirar humo a un perro de apenas cinco meses de vida, lo que generó indignación entre los vecinos.

Con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, los agentes iniciaron tareas investigativas junto al Servicio Externo y Guardia de Prevención, y hallaron al animal en una vivienda del barrio 9 de Julio.

El cachorro, de nombre Black, fue entregado voluntariamente y trasladado a la dependencia policial, donde fue examinado por un veterinario de la División Canes, quien constató que se encontraba en buen estado de salud.

En representación de la Fundación Protectora de Animales Patitas, se radicó la denuncia correspondiente, mientras que el presunto autor del hecho fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, por infracción a la Ley Nacional N° 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

Gracias al rápido accionar y la articulación entre la Policía, la Fiscalía y organizaciones protectoras, el animal pudo ser resguardado y se continúa con las diligencias para esclarecer el hecho.