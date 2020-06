Representantes de ATE Sáenz Peña se reunieron con directivos del Hospital 4 de Junio

Ricardo Luna, secretario general de ATE Sáenz Peña se refirió a la crítica situación del personal de salud pública ante la pandemia del coronavirus.

Luna manifestó a los medios locales: “Solicitamos que se incorporen nuevo personal de enfermería y médicos para paliar esta situación, necesitamos un equipo de ayuda psicológica para contener el miedo que tiene el personal de salud. Se necesitan medidas extremas ante los 2 casos positivos activos de Covid- 19 y los sospechosos que estamos esperando los resultados de hisopados”.

Además Luna informó: ” Esta mañana nos reunimos con las autoridades del Hospital 4 de junio, para trabajar conjuntamente en un plan de contingencia, que nos permita el acompañamiento permanente a los trabajadores de la salud, en estos difíciles momentos, donde también coincidimos la necesidad de incorporar recurso humano urgente. Como así también gestionar hoteleria para alojar a los trabajadores que tengan que hacer aislamiento preventivo .

