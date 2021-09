Reino Unido: filtran cómo será el funeral de la Reina Isabel

Siempre se supo de la existencia de la Operación Puente de Londres, como se llama al esquema preparado para las exequias de Isabel II, pero ahora hay detalles.

La reina Isabel II de Gran Bretaña tiene 95 años y cero planes de jubilarse, aún después de haber superado a sus predecesores en longitud de reinado. Sin embargo, algunas cosas son inevitables y es mejor esperalas con un plan, como en el caso de su funeral, cuyos detalles se filtraron esta semana en la prensa del Reino Unido.

Como si la demanda por abuso sexual contra su hijo Andrés no fuese suficiente para amargarle el verano, Isabel II ahora también tiene que soportar que se hayan filtrado los detalles de la Operación Puente de Londres, que es el nombre oficial que recibió el plan para sus exequias.

Según el sitio británico The Sun, en Buckingham Palace están “furiosos” por la difusión de la información confidencial por lo que hay una investigación en curso para determinar de quién fue la falta de discreción.

Así como el príncipe Felipe, marido de Isabel, estuvo involucrado en el diseño de su propia Operación Puente de Forth, se supone que la monarca del Reino Unido también se dedicó a pensar cómo será el funeral de Estado que se le hará 10 días después de su muerte.

Por ejemplo, se sabe que el miembro “más elevado de la corte” del Palacio de Buckingham le informará a quien sea Primer Ministro en ese momento que “el Puente de Londres ha caído”. Así se pondrá en marcha la operación.

Serán informados los miembros más prominentes del Gabiente de Ministros y los titulares de las instituciones de servicio civil con mensajes como “Acabamos de ser notificados de la muerte de Su Majestad, la Reina”, o “Estimados colegas, con tristeza les escribo para informar sobre la muerte de Su Majestad, la Reina”

Las banderas estarán a media asta en los edificios públicos y el Parlamento se levantará si está en sesión.

A la mañana siguiente de la muerte de Isabel II se declarará como rey a su hijo mayor, Carlos, el príncipe de Gales. Poco después el nuevo monarca emprenderá un viaje de 10 días por todo Reino Unido para acompañar al pueblo en su duelo.

Mientras tanto se pondrá en negro el sitio oficial de la Familia Real británica, como ocurrió en el caso del príncipe Felipe, mientras el país entero guardará un minuto de silencio.

Se espera que el Primer Ministro se reúna con el rey Carlos a las 18 del mismo día en que sea declarado como tal. El plan para su coronación recibió el nombre de Operación Spring Tide, informó Politico, el sitio que filtró los detalles en el Reino Unido.

Teniendo en cuenta la relevancia del reinado de casi 70 años de Isabel II, los funcionarios en el Palacio de Buckingham esperan que Londres “se llene” de gente y la seguridad será un tema clave.

El cuerpo de Isabel II será exhibido para que miembros del público puedan despedirse.

