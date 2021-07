Regaló una feta de queso y fue despedida: la cadena de comidas rápidas deberá pagarle por el daño

Un cliente le pidió dos fetas en su hamburguesa y la cajera no le cobró el extra.

Increíble pero real: una empleada de McDonald’s en los Países Bajos sufrió la estricta política de la cadena internacional de comidas rápidas en lo que respecta a los obsequios a los clientes. Fue despedida de su trabajo por regalar una feta de queso.

Ocurrió en un local en ese país europeo, donde un cliente compró una hamburguesa común y le pidió a la cajera si le podían agregar una feta de queso. Pero en contra de la política de la compañía, que no regala nada, la empleada accedió al pedido del cliente, sin imaginarse lo que le iba a suceder.

Por no cobrarle la hamburguesa con queso, la cajera fue despedida inmediatamente. Sin embargo, el caso no quedó ahí, ya que la mujer echada le inició una demanda a la empresa.

La denuncia finalmente llegó a los tribunales de ese país, que falló a favor de la exempleada, considerando que no se justificaba tal reacción por regalar una feta de queso. Y además, porque los empleados de McDonald’s reciben comida gratis, así que había un antecedente en ese sentido.

Pero además, el juez que emitió el fallo ordenó a la multinacional pagar u$s 5.900 a la mujer despedida por el injusto trato hacia ella.

