Recuperan un vehículo adquirido con cheques sin fondos

Personal de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales intervino en el secuestro de un automóvil en Resistencia, en el marco de una causa por supuesta estafa ocurrida en Presidencia Roque Sáenz Peña. La denuncia fue radicada en la División Investigaciones de Villa Ángela por un vecino de esa localidad, quien manifestó haber sido estafado luego de publicar su vehículo, un Volkswagen Gol Trend, en un grupo de compra y venta de la aplicación Facebook.

Según relató, el pasado 28 de agosto, concretó la venta del rodado en Sáenz Peña con una persona identificada, quien le habría abonado el total, mediante cheques sin fondos.

Tras tareas investigativas, se determinó que el presunto estafador tenía domicilio en Resistencia. Por orden del Fiscal N° 3 de Villa Ángela, Sergio Ríos, se solicitó colaboración a la División Delitos Económicos para dar con el implicado y secuestrar el vehículo en cuestión.

Fue así que, luego de una vigilancia discreta en la zona de avenida Rissione, los agentes lograron detectar el vehículo en poder de un tercer sujeto, un joven de 24 años, quien habría adquirido el automóvil de buena fe, tras la venta por parte del acusado.

El joven fue interceptado al momento de salir con el rodado y, al ser informado sobre la situación legal del vehículo, accedió voluntariamente a entregarlo, sin que se registren incidentes. Posteriormente, se procedió al secuestro formal del automóvil, y se lo notificó de las actuaciones.

Por disposición judicial, se solicitó la colaboración del Departamento de Logística para el traslado del vehículo en grúa policial hasta las instalaciones correspondientes de la dependencia actuante. La investigación continúa con el fin de esclarecer la maniobra y dar con el principal autor del hecho.