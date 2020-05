Recuperan elementos informáticos robados de Escuela 866 del Bº Obrero

La directora de la Escuela N° 866 del Barrio Obrero denunció este viernes por la mañana que un grupo de personas desconocidas habían ingresado al establecimiento y llevaron distintos elementos informáticos.

Tras la denuncia efectivos de la División Complejas de Sáenz Peña pudieron determinar que dos personas conocidas como E.A. y C.Q. estaban ofreciendo a la venta en inmediaciones del Barrio Obrero distintos elementos considerados de dudosa procedencia.

Por tal hecho los agentes comenzaron con la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron identificados en calle 2 esquina 29 a bordo de una motocicleta tipo 110cc., color negro, con dos ocupantes.

Al divisar el paso de ambos, se pudo observar que quien viajaba de acompañante llevaba dos bultos de gran tamaño, frente a lo cual se intentó detener la marcha del rodado, pero estos al notar la presencia policial aceleraron la marcha y arrojaron metros más adelante los bultos que transportaban.

Los motociclistas fueron perseguidos pero no se logró alcanzarlos, por tanto se procedió al secuestro de los elementos arrojados, tratándose de un monitor, una CPU, un teclado, dos parlantes para PC, un radiograbador, y una impresora.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir