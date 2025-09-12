Realizarán un operativo de SUBE Estudiantil en Sáenz Peña

Con el objetivo de incentivar el uso del Sistema Municipal de Transporte, el próximo lunes se realizará un operativo sobre tramitación y utilización de la tarjeta SUBE Estudiantil en dos colegios de Sáenz Peña. En la oportunidad, el primer operativo tendrá lugar en los colegios EET N°23 Gregoria Matorras de San Martín y en la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. En el primero, el operativo tendrá lugar por la mañana a partir de las 8:30, y en el segundo colegio, el mismo será por la tarde, a partir de las 14:30.

Desde la Subsecretaría de Transporte del municipio comentaron que los operativos tendrán lugar el lunes y el jueves. Oportunamente, se informarán los lugares donde estarán el día jueves.

En esa misma línea, comentó que el trabajo se realiza de forma conjunta entre el municipio, Regional Educativa y Transporte del Chaco.

Durante los operativos se explicará a los alumnos sobre cómo utilizar el plástico y los beneficios que ofrece la SUBE para los usuarios, los recorridos y ramales de SP BUS.

Por otro lado, recordaron que los estudiantes pueden acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas, a la oficina SUBE, ubicada en el predio de Ferichaco, para tramitar la SUBE Estudiantil.