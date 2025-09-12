Portada Sáenz Peña

Realizarán un operativo de SUBE Estudiantil en Sáenz Peña

12 septiembre, 2025
Gustavo Duarte

Con el objetivo de incentivar el uso del Sistema Municipal de Transporte, el próximo lunes se realizará un operativo sobre tramitación y utilización de la tarjeta SUBE Estudiantil en dos colegios de Sáenz Peña. En la oportunidad, el primer operativo tendrá lugar en los colegios EET N°23 Gregoria Matorras de San Martín y en la EET N°22 Teniente Benjamín Matienzo. En el primero, el operativo tendrá lugar por la mañana a partir de las 8:30, y en el segundo colegio, el mismo será por la tarde, a partir de las 14:30.

Desde la Subsecretaría de Transporte del municipio comentaron que los operativos tendrán lugar el lunes y el jueves. Oportunamente, se informarán los lugares donde estarán el día jueves.

En esa misma línea, comentó que el trabajo se realiza de forma conjunta entre el municipio, Regional Educativa y Transporte del Chaco.

Durante los operativos se explicará a los alumnos sobre cómo utilizar el plástico y los beneficios que ofrece la SUBE para los usuarios, los recorridos y ramales de SP BUS.

Por otro lado, recordaron que los estudiantes pueden acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas, a la oficina SUBE, ubicada en el predio de Ferichaco, para tramitar la SUBE Estudiantil.

Síguenos en Facebook