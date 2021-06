Raúl Paoli : “Hay falta de protocolos en los Bancos, situación que podría desembocar en medidas de fuerza”

Sáenz Peña – Raúl Paoli, secretario general de la Asociación Bancaria de la localidad detalla sobre los motivos a tratar con el Banco Central y autoridades en defensa de los empleados bancarios.

Raúl Paoli, en contacto con Chaco Noticias, informó:

“Hoy se hará una reunión del consejo directivo de la Asociación Bancaria, para mañana estar informando sobre la resolución a problemáticas, donde también tendremos lugar mediante una reunion vía virtual, a dar cada uno nuestra posición sobre la falta de resolución de algunas cuestiones. La temática es el esquema de Paritarias que abarca el tema salarial, salud de lo cual hasta ahora las Cámaras no dijeron nada, también el Banco Central sin decisiones para que los bancos respeten los protocolos de salud, lo cual es el tema mas importante. Mientras el tema de Salud no se resuelva, se tomarán medidas de fuerzas. Están en la línea de fuego cada uno de los empleados bancarios, a pesar de las medidas protocolares personales, ya que se ve el descuido de parte de la gente que se presenta a los edificios. El trabajador esta expuesto en la atención diaria a los tantos clientes. Los que trabajan desde su domicilio no tienen apoyo de parto del Banco Central en cubrir gastos que el trabajador realiza en su hogar para ejecutar su laboral. Los bancos nunca dejaron de prestar servicio y merecen que le paguen por su tarea, sus horarios nuevos, sus recursos brindados. No se respetan los derechos de los trabajadores bancarios. Todas estas temáticas se deben resolver entre hoy y mañana. Estaremos informando a la sociedad sobre las medidas de fuerzas a recurrir si la situación lo amerita. Estamos en contacto con todos los bancos de la ciudad. Siempre insistimos a nuestros empleados que usen el barbijo y mantengan su distancia y a la sociedad solicitamos por favor que tomen conciencia y sigan los mismos protocolos para dirigirse a los bancos.”

