Raúl Galván de La Unión de Cooperativas PORIAHJU: “El desabastecimiento de carne, llegó ya hace tiempo a la mesa de los argentinos””

Sáenz Peña – Raúl Galván de La Unión De Cooperativas PORIAHJU habla sobre las problemáticas del abastecimiento de la carne.

En contacto con Chaco Noticias, Raúl Galván detalla:

“Estos problemas a nivel nacional con respecto al abastecimiento de la carne, era algo que se veía venir. El conflicto que se da con los grande frigoríficos exportadores, específicamente de un sector que prefiere que los argentinos no coma carne y se lleve todo al exterior. En esa desaforada carrera de maximización de ganancias que quieren tener, no les interesa mucho el consumo de carne de los argentinos. El desabastecimiento llegó hace tiempo a la mesa de los argentinos, aun cuando estaba la exportación a pleno, muchos hogares ya no consumían carne, ya que el descenso de consumo fue de un 30% aproximadamente, lo que es elevado. La lógica pura de este sistema injusto, es que produciendo menos quieren ganar mas, priorizando así la exportación. La medida del Gobierno es insuficiente a mi punto de vista. Hace falta un buen control para el cuidado de consumo en el pueblo, el control exterior de la exportación. Hoy el pueblo esta pagando las consecuencias de este mal actuar.”

“La agricultura Familiar tiene una importante oportunidad para producir y abastecer en gran manera a nivel local. Pero es necesario tomar medidas para que la producción de agricultura no se encuentre afectada. No puede ser que teniendo una gran producción de granos en Argentina, se priorice la exportación. En realidad el precio de la carne no debería subir acá, porque el consumo interno es novillo, vaquilla y las exportaciones son de grandes vacas.”, agrega Galván.

Respecto a las medidas del Gobierno, expresa: “Estos sectores hacen creer al resto que el problema son de los pequeños y medianos productores, cuando no es así. Pero necesitan decir eso para hacer aliados. No se los conoce a los que manejan el monopolio de la exportación. Los que realmente se ven afectados son los grandes productores. A las medidas del Gobierno, las vemos “tibias”. Debería reforzar las medidas para que no de continuidad a la situación del Gobierno anterior. El contrabando que se da en el Río Paraná también es otra situación, ya que obviamente no son productos legales. “

