Rarezas #Chaconoticias: El extraño caso de la nena que no tiene síntomas, pero hace 4 meses que da positivo de coronavirus

Se trata de una nena italiana de 4 años.

El caso de una nena de cuatro años con coronavirus tiene a todos desconcertados en Italia. Pese a no presentar síntomas desde hace cuatro meses, el hisopado sigue dándole positivo y corre el riesgo de no poder inscribirse al jardín de infantes.

“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, denunció su madre ante el diario Il Corriere della Sera.

Después de esa primera prueba, se le realizaron otras cuatro en un mes. “Todas dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”, dijo la madre. El procedimiento, además, era especialmente invasivo para una niña tan pequeña: tenía que ser inmovilizada para que los hisopos de algodón le fueran insertados en la nariz y en la boca en busca del virus.

Luego su hija comenzó a mostrar alteraciones del comportamiento: no quería ser tocada ni subirse al auto. Entonces la madre decidió no someterla más a las pruebas y recurrió a las autoridades regionales competentes (que ya han destacado el problema ante el Ministerio de Salud) y a las nacionales.

“Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie asumió la responsabilidad de liberarla”, dijo la mujer al Corriere.

