Rarezas #Chaconoticias : Amenazó con dejar sin yerba para consumir a los vecinos para evitar que compartan el mate y reducir los focos de contagio

Se trata del director del hospital de Macachín, una localidad de La Pampa. El profesional se enojó por los mates compartidos y los nuevos focos de contagio detectados.

El director del hospital de Macachín, un pueblo de La Pampa que ingresó en circulación comunitaria de coronavirus, amenazó con dejar sin yerba para consumir a los vecinos para evitar que compartan el mate y reducir los focos de contagio.

Esa provincia había sido durante cuatro meses un ejemplo de control de la pandemia pero varios descuidos que empezaron con reuniones en fiestas del Día del Amigo dispararon los contagios por Covid-19, hasta el punto de que varias localidades que se encontraban en Fase 5 de cuarentena retrocedieron a Fase 1

“No quiero llegar al extremo de sacar todos los paquetes de yerba de los negocios”, dijo Maximiliano Bauer, jefe del hospital “Heraclio Luna” de Macachín, al informar la detección de 10 casos positivos de coronavirus.

Macachín es un pueblo del sudeste de La Pampa. Tiene unos 5.000 habitantes. Está en una zona de producción agropecuaria. En sus Salinas Grandes, se produce gran parte de la sal que los argentinos consumen en su mesa.

En el reporte de los hisopados realizados luego de la detección del primer caso, Bauer informó durante el fin de semana que de los 49 testeos realizados en la población, 10 fueron positivos. En total, otros 10 dieron negativos y quedaban pendientes del resultado final, el resto.

Y apuntó a una de las bebidas más populares entre los argentinos. “No compartir el mate”, afirmó.

“Quiero hacer un llamado a todo integrante de la comunidad a la responsabilidad social. De cada uno de nosotros depende el detener la circulación de este virus en Macachín. Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de llegar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios”, dijo el médico con un mate en la mano.

“Un mate para cada uno. No compartir el mate. Un mate para cada uno, por favor. De todos nosotros depende…”, dijo, enfático, el director del Hospital.

