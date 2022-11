Rafael Vallejos de SUTM: “Conmemoramos el día del empleado municipal, porque no hay nada por celebrar”

Sáenz Peña – Rafael Vallejos de Sindicato Unión de Trabajadores Municipales (SUTM) envía sus salutaciones por el día del Empleado Municipal: “Hoy se conmemora este día del empleado municipal, que, si bien el asueto el ejecutivo municipal nos otorga el día 14, pero hoy conmemoramos, porque la verdad siendo realista no tenemos muchos motivos para celebrar este día teniendo en cuenta la situación difícil en la que vivimos los trabajadores y en especial aquellos del ámbito municipal.”

“La inflación existente que evapora todo el poder adquisitivo de nuestros salarios, los cuales son muy bajos y que los porcentajes que conseguimos tampoco llegan a ser lo necesario para los trabajadores. Este año hemos avanzado con la mesa de trabajo de manera positiva integrada por los sindicatos, logrando trabajar de manera coordinada para hacer llegar más a menudo nuestras propuestas con el ejecutivo municipal, permitiéndonos pases a planta, cambios de contrato, bonificaciones, aumentos que estamos consiguiendo.”

“Falta mucho por conseguir, no estamos conformes. Por ende, seguimos insistiendo, solicitando un pedido de audiencia para abarcar los temas paritarios, presupuesto 2023, incremento más que importante en el salario. Somos optimistas, así que esperamos respuestas positivas. Hace un tiempo hemos acercado una nota al ejecutivo municipal solicitando un bono de diez mil pesos, además de la equidad, ya que hay trabajadores que reciben importantes bonos, lo que no es justo ver semejante diferencia entre trabajadores, entre sectores. No creo que sea culpa del ejecutivo municipal, pero merece el tema ser debatido. Puede molestar lo que decimos, pero quiero que se sepa la lucha que estaos llevando adelante para conseguir a penas un bono de diez mil pesos que ni siquiera sabemos si lo conseguiremos.”

“Un punto para destacar, es el tema viviendas, ya que algunos trabajadores han sido beneficiados, partiendo desde el 2019 cuando se inició este programa municipal para lo cual hemos presentado un número importante de tarjetas que gracias a ellos fueron beneficiados gran cantidad de trabajadores. Lo que hay que aclarar es que el empleado municipal debe abonar esa cuota de vivienda, lo que amerita un incremento salarial, ya que se inicia con trece mil pesos esa cuota. Para que el trabajador municipal sea beneficiado el empleado debe ser de planta, condición importante, además de no tener vivienda a su nombre.”

“El día lunes 14 es el asueto para todos los trabajadores y aprovecho para saludar a toda la familia municipal, conmemorando porque no hay motivos para celebrar. En los próximos días informaremos una serie de sorteos que realizaremos, porque tampoco la situación económica nos permite armar un festejo. Estamos haciendo lo que podemos, no alcanza lo que hicimos, no estamos conformes con nuestro sueldo, pero seguiremos adelante.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram