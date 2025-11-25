Racing le ganó 3-2 a River con un gol agónico y se clasificó a los cuartos de final del Clausura

Racing superó 3 a 2 a River en el estadio Presidente Perón y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura, en un duelo que se resolvió en el último minuto.

Los goles del equipo de Gustavo Costas fueron obra de Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo; de Lucas Martínez Quarta en contra, a los 28 del complemento; y de Gastón Martirena, en el tercer minuto agregado. Para la visita marcaron Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Con el triunfo agónico, Racing enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Lanús y Tigre.

El conjunto local pegó de entrada: a los tres minutos, un centro de Gabriel Rojas encontró el anticipo y el frentazo de Solari para abrir el marcador. River recién generó peligro a los 25 minutos con dos intervenciones seguidas de Facundo Cambeses, tras remates de Sebastián Driussi e Ignacio Fernández.

En el cierre del primer tiempo, Racing volvió a acercarse con un tiro libre de Rojas que salió cerca del travesaño y con un intento de Tomás Conechny que no logró conectar un centro desde la derecha. En tiempo agregado, un remate de Agustín Almendra obligó a otra respuesta firme de Franco Armani.

El complemento tuvo un desarrollo más abierto. River empató a los 17 minutos gracias a un pase filtrado de Giuliano Galoppo que permitió el desborde de Driussi y la definición de Subiabre. Apenas un minuto después, Quintero capturó un rebote en la medialuna y puso el 2-1 con un zurdazo ajustado.

Racing reaccionó rápido y volvió a igualar a los 28 minutos con un disparo de Adrián Fernández que se desvió en Martínez Quarta y descolocó a Armani.

El desenlace llegó en el tercer minuto de descuento: tras una serie de rebotes y atajadas del arquero visitante, Martirena logró empujar la pelota casi sobre la línea y selló el 3-2 definitivo.