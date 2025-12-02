QUITILIPI: Un joven se quitó la vida arrojándose a un aljibe

Este martes, la Policía tomó conocimiento sobre un hombre que se habría arrojado al aljibe de su domicilio, ubicado en calle Mendoza N°1100 de Quitilipi. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y verificaron el aljibe, donde efectivamente se constató el cuerpo de un hombre.

Tras consultar con familiares del lugar, se trataba del ciudadano quien en vida fuera H. R. M, de 37 años, de quien se desconocía su paradero desde el domingo pasado.

La familia no había realizado denuncia previa, debido a que suponían que se encontraba deambulando por la ciudad.

Se puso en conocimiento al Equipo Fiscal en turno, que dispuso una declaración testimonial a los familiares y se proceda al formal secuestro del teléfono celular que estaba en el domicilio del sujeto. Se dio intervención a Gabinete Científico de Sáenz Peña.