Quitilipi : Su esposa lo denunció por haber abusado de su hija de 4 años

La redes sociales y los vecinos de Quitilipi mencionan que se tataria de un funcionario municipal del actual intendente.

El hecho ocurrió en la localidad de Quitilipi y la denuncia fue realizada ayer en la División Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Sáenz Peña.

Allí la madre de la una menor de 4 años denuncio a su esposo de haber abusado dela misma en reiteradas ocasiones cuando la mujer tenía que ir a trabajar y la menor quedaba al cuidado de su padre.

En su denuncia la mujer señala que a su regreso le preguntaba la menor que habían hecho con el padre y ella siempre le respondía de la misma manera, que el padre la tocaba en su partes íntimas y le introducía el dedo y además observo que varias veces su hija le tocaba los genitales a su padre. Ante esta situación decidió contratar a una niñera para que se queda con la pequeña cuando ella tenía que ir a trabajar

La mujer la reclamo en varias oportunidades sobre esta actitud a su esposo y este negaba el hecho y no sabía de donde la niña sacaba lo que le contaba a la madre.

El último hecho ocurrió ayer cuando la mujer fue llamada de urgencia a su trabajo y la menor volvió a quedar . A su regreso noto que su hija se mostraba agresiva, pero no le dio importancia. Luego de unas horas la lleva a ducharse y cuando le estaba sacando la ropa le dijo que le dolía sus partes íntimas. Cuando del pregunto qué le había pasado, la menor le conto que su padre le había bajado el pantalón y le había tocado sus partes íntimas.

La mujer volvió a recriminar esta situación a su esposo y volvió a negar el caso y comenzó a gritar a la niña, le dijo que estaba enferma y que estaba mintiendo. Luego de eso la mujer tomó a su hija y fue a refugiarse a la casa de una amiga para luego realizar la correspondiente denuncia.

El informe médico determinó que la menor presentaba lesiones compatibles con un abuso.

