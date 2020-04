Quitilipi: Secuestran un arma de fuego, en desorden en la vía pública

Efectivos de la Comisaria local, lograron dispersar un grupo de personas, que peleaban entre ellos. Hay dos sujetos detenidos.

Anoche, un vecino de esa localidad comunicó por teléfono a la comisaría local, una pelea entre un grupo de 20 personas aproximadamente, en el Barrio Apache. Rápidamente los Agentes llegaron hasta el lugar y controlaron la situación, secuestraron un arma de fuego y demoraron a dos masculinos.

Fue a las 21:00, cuando un ciudadano se comunicó con los efectivos de la Comisaria Quitilipi, manifestando que en el Barrio Apache se estaría produciendo un desorden en la vía pública.

Por ello, los Agentes rápidamente se dirigieron a la zona y al llegar observaron a unos 20 sujetos aproximadamente ocasionado desorden, la cual con gran profesionalidad lograron dispersaron a estas personas, demorando dos masculinos de 22 y 23 años.

Seguidamente, al solicitarle que exhiban sus pertenecías, hallaron en el sujeto de 23 años un arma de fuego calibre 38, con cuatros cartuchos sin percutar.

Posteriormente los funcionarios secuestraron al arma y la trasladaron a la comisaria a ambos masculinos previo paso por el nosocomio local.

