Es el periodista que más cerca estuvo de la familia Maradona desde su irrupción en los Cebollitas. Su nombre es ficticio.

Este 29 de octubre, Amazon Prime estrenó “Maradona, Sueño Bendito”. La serie sigue la vida del famoso futbolista argentino Diego Maradona, en diferentes etapas de su vida. La mezcla de ficción con realidad muestra a un periodista muy cercano a la familia de “Pelusa” con un nombre ficticio: Ricardo Suárez.

Quién es Ricardo Suárez, el periodista amigo de Diego Maradona en “Sueño bendito”

El personaje de Ricardo Suárez es interpretado por Martín Piroyansky en su juventud y Mex Urtizberea en su adultez. Está basado en el periodista Guillermo Blanco, quien en su etapa europea llegó a ser Jefe de Prensa de Diego Maradona durante varios años. En Italia escribió el libro Maradona, ´uomo, il mito, il campione. Además trabajó en el diario Sport y la revista Don Balón, en Barcelona.

Su regreso al país lo encontró como jefe de redacción de Auto2000, secretario a cargo de Deportes en la agencia Télam y responsable de la revista Serie 1 de Carburando.

Aquella experiencia con Maradona encontró una continuidad al ser nombrado Jefe de Prensa de la Secretaría de Deporte de la Nación, cargo que ejerció durante doce años.

Alerta spoiler: si no viste la serie no sigas leyendo y volvé a minutouno.com

En el capítulo 7 de “Maradona: Sueño Bendito”, Ricardo Suárez toma la determinación de no publicar una foto de Diego Maradona en grave estado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. “Yo renuncio”, dice quien era jefe de redacción pese a las presiones del director del medio. “¿No vas a a publicar esto de Maradona que te cagó?”, lo interpelan a lo que el comunicador retruca “esto no es periodismo”.

