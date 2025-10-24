Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández detenido por violencia de género

Tras varias horas de incertidumbre, la Policía de la Ciudad encontró ayer a Lourdes Fernández en un departamento del barrio porteño de Palermo, propiedad de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido al intentar huir por la terraza. La búsqueda se había iniciado luego de la denuncia por desaparición presentada por la madre de la cantante, quien no tenía noticias de ella desde el 4 de octubre.

García Gómez, de 47 años, había sido denunciado por Lourdes en dos oportunidades por violencia de género. El primer episodio ocurrió el 25 de noviembre de 2023, cuando la artista publicó en redes sociales una foto con el rostro golpeado y la frase: «Si pasa, denuncien. No tengan miedo». El segundo hecho fue reportado el 1 de octubre pasado, luego de que una vecina alertara a la policía por una fuerte discusión. En esa ocasión, los agentes dispusieron que el hombre abandonara el domicilio por una noche, y el hombre cumplió esa medida.

García Gómez fue dirigente político vinculado al kirchnerismo. En 2009 se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Producción, durante la gestión de Débora Giorgi, y en 2016 fundó la agrupación La Néstor Kirchner junto a Esteban Pepe y Esteban Concia.

Mantuvo un perfil público discreto en los últimos años, aunque su relación sentimental con Lourdes Fernández lo devolvió al foco mediático. Según sus propias declaraciones, es padre de dos hijas de una pareja anterior, con quien asegura mantener una buena relación.

Sin embargo, antes de su vínculo con la cantante, ya enfrentaba otra causa por violencia de género, por la que incluso había sido monitoreado con tobillera electrónica, a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 21.

La Policía de la Ciudad acudió al domicilio de García Gómez durante la tarde del jueves, pero el hombre impidió que los agentes recorrieran todo el inmueble. Horas más tarde, con una orden de allanamiento, los oficiales regresaron y hallaron a Lourdes en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según las primeras hipótesis, el sospechoso habría intentado ocultarla en la terraza para evitar que fuera encontrada.

Poco después, García Gómez fue localizado mientras intentaba escapar por la misma terraza. Fue reducido por los efectivos y trasladado a la Alcaldía central de la Comuna 4, en el barrio de Barracas, donde permanece detenido bajo la acusación de violencia de género.

La cantante, de 44 años, fue asistida por personal del SAME y derivada al Hospital Fernández para una evaluación médica. Aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud, trascendió que necesitó ayuda para caminar al salir del departamento.

En el marco de la investigación, Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, declaró ante la Justicia que García Gómez era «una persona muy peligrosa» y que «siempre la saboteó».