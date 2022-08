Quién es la principal sospechosa por la muerte de bebés en Córdoba

Los investigadores judiciales mantienen dos hipótesis para las muertes de al menos cinco recién nacidos: mala praxis u homicidios intencionales por parte de una empleada del nosocomio.

De acuerdo a trascendidos de la fiscalía que lleva adelante la investigación de las muertes sospechosas de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, quedaron descartadas las causas naturales en el fallecimiento de los recién nacidos.

Según se indicó, la principal sospechosa es una enfermera del nosocomio cordobés, que mensualmente atiende a unos 400 partos mensuales y que reportó el fallecimiento por causas hasta ahora inexplicables de al menos cinco bebés entre marzo y junio de este año.

La investigación judicial se basa en dos hipótesis: se busca determinar si la enfermera en la mira cometió un error involuntario en la atención de los recién nacidos o si se trató de crímenes intencionales.

En ese marco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la realización de las autopsias de los cuerpos de los dos últimos bebés fallecidos el 6 de junio, cuyo informe previsional indica la presencia de altos niveles de potasio en los cuerpos de los menores.

Vale advertir que el cuerpo humano no produce esa sustancia, por lo que los altos niveles detectados indicarían que las dosis fueron aplicadas en las víctimas.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Como ya se informara, la Justicia de Córdoba ordenó diversas medidas contra el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial, luego de que se produjeran varias muertes de bebés en ese nosocomio público, que habían nacido sin ninguna patología diagnosticada.

En ese marco, en las últimas horas el gobierno cordobés ordenó el apartamiento de la directora y el subdirector del hospital, Liliana Asís y Alejandro Escudero, respectivamente, así como de numerosos empleados, debido a los fallecimientos ocurridos entre marzo y junio de este año.

La investigación por el caso que escandaliza a la provincia mediterránea apunta a una empleada en particular, de profesión enfermera, y a la posibilidad de que haya causado intencionalmente la muerte de al menos cinco bebés recién nacidos.

ENORME GRAVEDAD

En tanto, el Ministerio de Salud investiga “inconsistencias en la atención sanitaria” de 13 bebés, de los cuales cinco resultaron en muertes. “Se advierten ciertos factores comunes adversos”, manifestaba Mariana Figueroa, directora de Asuntos Legales de la cartera sanitaria cordobesa.

En tanto, el fiscal Garzón ya había ordenado allanamientos y las dos autopsias, calificando la situación como “de enorme gravedad”, al tiempo que busca determinar si se trató de una mala praxis o si fue un hecho intencional.

EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE SALUD

Horas después de que trascendiera la situación, el Ministerio de Salud de Córdoba emitió el jueves un comunicado en el que advierte sobre “una serie de inconsistencias en la evolución de pacientes de este nosocomio, entre marzo y junio del 2022”.

El comunicado completo:

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informa, en relación a la situación del Hospital Neonatal que, tras advertirse una serie de inconsistencias en la evolución de pacientes de este nosocomio, entre marzo y junio del 2022, se procedió a recabar datos sobre su atención sanitaria, y preventivamente se dispuso apartar al personal.

Posiblemente relacionado a los hechos. De tal manera, observando factores adversos en común y/o muy similares, los que no coinciden con el diagnóstico y las características de la madre y el recién nacido, se inició una investigación administrativa a los fines de esclarecer los hechos y determinar la posible causal, y en caso de corresponder la efectiva atribución de responsabilidades.

En ese marco se detectaron cinco neonatos fallecidos, que continúan bajo investigación del Ministerio de Salud y de la Justicia, a cargo del Dr. Raúl Garzón (Fiscalía del Distrito 3 Turno 7), ante quien el Ministerio de Salud ha puesto a disposición todos los elementos solicitados para colaborar con la investigación.

Asimismo, la cartera sanitaria dispuso apartar de sus funciones a los directivos del Hospital Neonatal”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram