Quién es Joaquín, el otro Messi de Newell’s que jugará la Copa Libertadores

Tiene 19 años y lleva la N° 10, pero no tiene ningún parentesco con Lionel. Es parte del plantel de la Lepra en el torneo continental sub 20.

Cuando se habla de Messi y Newell’s Old Boys, inmediatamente se piensa en Lionel, sin embargo, no es el único jugador que está asociado a la Lepra con ese apellido. En la previa de la Copa Libertadores, trascendió la historia de un joven mediocampista que tiene varias coincidencias con el astro argentino.

Se trata de Joaquín Messi, volante de 19 años de la Cuarta División del equipo rosarino, comparte apellido con La Pulga y jugará la el torneo continental Sub-20. Además, usa la 10 igual que Lionel.

Joaquín es oriundo de Coronel Arnold, pueblo cerca de Rosario, la estampita lo persigue desde que la Pulga explotó y se convirtió en leyenda. “Me inicié en el baby de Newell’s a los 8 años. Hice todas las Inferiores. Estoy en el último año de Cuarta División. Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. Por ejemplo, en mi pueblo, hay tres familias con el apellido Messi, es natural, en todo el mundo coinciden apellidos y a mí me tocó coincidir con él. Y yo soy jugador de fútbol”, le explicó a las redes de la Copa Libertadores.

“Me relacionan más todavía porque empecé en Newell’s igual que él y me toca usar la 10. Jugar con él en Newell’s sería un sueño, lo máximo. ¿Si le daría la 10? La 10 que la use él, a mí que me den cualquier número. ¿La 30 que tiene en el PSG? No me metan esa presión”, bromeó Joaquín.

Newell’s en la Libertadores Sub 20

La Lepra es el único equipo argentino que disputa el torneo. Integra el grupo C junto a Guaraní de Paraguay, Orense de Ecuador y Universidad Concepción de Chile. El primer partido es ante los paraguayos, este lunes desde las 17 en el Atahualpa de Quito.

