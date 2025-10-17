“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, expresó Laurta

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, volvió a hablar, esta vez a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos, y allí expresó que quería rescatar a su hijo “de una red de trata”.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, se lo escuchó decir a Laurta mientras era escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia. El video fue registrado por el medio Tele5 Digital.

En las últimas horas el acusado también se manifestó y dijo que “todo fue por justicia” y hasta soslayó la idea de crear un personaje: “Hay que venerarlo; es un mártir”.

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a Córdoba para que sea acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

