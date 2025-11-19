Quemó basura y maleza en su campo llenando de humo la zona: fue detenido

Este martes por la tarde, los agentes condujeron a un hombre de 60 años a la dependencia policial, donde fue notificado por infracción a la Ley de Faltas. Los efectivos recibieron varios llamados de vecinos del barrio Villa Jalón, informando sobre incendios en la zona, por lo que inmediatamente acudieron al lugar.

A medida que los agentes se acercaban al lugar, el humo se hacía más espeso, invadiendo la ciudad y reduciendo la visibilidad.

Detectaron que el humo provenía de un campo. Constataron que el incendio se trataba de basura y maleza, por lo cual solicitaron la presencia de Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de combatir el fuego.

El dueño de la propiedad fue conducido a la dependencia policial y notificado de su situación legal, a disposición del Juzgado de Faltas.