Qué se podrá comprar con Ahora 24 y Ahora 30

El Gobierno nacional y los banco acordaron lanzar pagos con tarjetas de créditos hasta en 30 cuotas, el máximo del programa original (Ahora 12).

El Gobierno ultima detalles con los bancos para la instrumentación de estos dos nuevos planes de financiamiento, Ahora 24 y Ahora 30, y serán anunciados la semana que viene en forma oficial.

De todos modos, se supo que con el plan Ahora 30 se podrán comprar productos denominados de la “línea blanca”, como cocinas, heladeras, lavarropas y lavavajillas. El objetivo es incentivar el consumo en los meses previos a las elecciones.

En tanto, el resto de los electrodomésticos chicos se podrán abonar con el plan Ahora 24. Por ahora no entrarían los teléfonos celulares.

SE VIENE EL AHORA 24 Y AHORA 30

Este sábado vence el programa Ahora 12, que en la práctica incluye también 3, 6 y 18 cuotas a tasa fija, y el Gobierno renovará el plan de financiamiento para lograr mayor expansión del consumo interno a la par de la recuperación de la economía y, en menor medida, los salarios, que este año se espera al menos le empaten a la inflación. Algunos gremios le ganarán varios puntos luego de 5 años de erosión de los ingresos frente al costo de vida.

Voceros oficiales confirmaron a minutouno.com que en esta nueva edición se lanzarán dos opciones de financiamiento a largo plazo: Ahora 24 y Ahora 30, es decir, se podrá abonar un producto en cuotas sin interés durante dos años o dos años y medio.

Lo que no está definido aún son los rubros que contemplarán ese beneficio y qué bancos aplicarán al programa. “Se está trabajando a fondo con las entidades”, resaltaron a este portal. Se estima que será anunciado la semana próxima, cuando el presidente Alberto Fernández regrese a la Argentina.

Uno de los rubros más resistidos por las empresas es el de los celulares, quienes no serían de la partida, aunque todavía los funcionarios negocian para incluir algún modelo en el plan Ahora 12.

Los comercios adheridos a los planes 3,6,12 y 18 vigentes en su enorme mayoría aplican las cuotas sin interés, pero algunos tienen una tasa máxima permitida fijada por el Gobierno: para 3 cuotas, el interés que puede llegar a cobrar es 4,06%; 6 cuotas, 7,27%; 12 cuotas: 13,90%; y 18 cuotas una tasa de interés de hasta el 20,78%.

Con este programa se pueden adquirir bienes solamente de producción nacional, de línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; materiales y herramientas de la construcción; muebles; bicicletas; colchones; libros; artículos de librería; anteojos y lentes de contacto; juguetes y juegos de mesa; neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas; instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; televisores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de preparación para el deporte; equipamiento médico; máquinas y herramientas.

Días atrás, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, resaltó el impacto positivo del programa Ahora 12 en la industria nacional al recorrer una fábrica de producción de bicicletas, artículos de bazar, juguetes y rodados infantiles, ubicada en la localidad bonaerense de Garín.

Se trata de la pyme Industrias KMG S.A., que aumentó sus ventas debido al incremento de la demanda en el período de pandemia y gracias a la posibilidad de financiamiento que ofrece el programa en 12 y 18 cuotas para la adquisición de los rodados, y en 3, 6, 12 y 18 cuotas para los juguetes.

De acuerdo al Índice Prisma Medios de Pago, la utilización del plan Ahora 12 se duplicó en la modalidad de pago en 3 cuotas y se triplicó en la de 6 en el segundo trimestre del año en forma interanual, en tanto que se consolidó en este mismo periodo el uso de medios digitales para realizar pagos en detrimento de la utilización del efectivo.

Medido por transacciones, el uso del Ahora 3 creció 112,92% entre abril y junio último en comparación con el mismo trimestre de 2020, y en el caso del Ahora 6 el aumento fue de 203,33% interanual.

Si se toma la composición por volúmenes del Ahora 12, la modalidad en tres pagos pasó de representar el 10,68% del total en el segundo trimestre de 2020 al 18,06% este año; y la de seis pagos, creció de 10,6% a 25,81%.

También medido por volumen, el uso del Ahora 12 en todas sus modalidades (3, 6, 12 y 18 cuotas) pasó de una participación de 21,65% en el total de consumos con tarjeta de créditos en el segundo trimestre de 2020, a 23,12% este año.

El Índice Prisma Medios de Pago se elabora en base la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Banco Central (BCRA), medios de pago, billeteras digitales, las terminales de cobro de tarjetas, cajeros automáticos, el pago electrónico de impuestos y servicios, y las transacciones a través de plataformas comerciales.62712

El informe también destacó que el uso de tarjetas de débito volvió a ganarle al efectivo, como había sucedido en el primer trimestre del año.

