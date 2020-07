Qué pasos seguir si todavía no cobré el segundo IFE

El organismo previsional volvió a reiterar los pasos que deberán realizar los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE ) que aún no pudieron recibir el segundo bono de $10000 por bloqueo de cuenta o falta de información específica

Anses confirmó este jueves las fechas de pago del tercer Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ) por $10000 para los casi 9 millones de beneficiarios que accedieron al bono en la primera edición. Sin embargo, ante el calendario de pago del IFE 2 aun en curso, y con prioridad para quienes hayan informado el CBU o cuenta bancaria antes del 23 de junio, todavía resta por pagar a los que omitieron este paso.

De acuerdo a los números oficiales, el 99% del segundo IFE ya pagado, y sólo 90.000 serán informados antes del 10 de agosto para efectivizar su liquidación.

TODAVÍA NO COBRÉ NI TENGO FECHA DE COBRO DEL IFE 2

Anses informó que esta semana iniciaron los contactos con los titulares del bono de 10000 pesos a partir de los canales de comunicación que fueron informados en la base de datos oficial.

CÓMO CONSULTAR TODAS LAS FECHAS Y LUGARES DE COBRO DEL IFE

La consulta sobre el modo, lugar y fecha de pago del bono de $10000 se puede realizar desde el sitio oficial de Anses:

• www.anses.gob.ar/ife

• anses.gob.ar sección Ingreso Familiar de Emergencia y colocar número de DNI

También se podrá corroborar desde Mi Anses con número de CUIL y clave de seguridad social

ANSES INFORMÓ LA FECHA DE COBRO EN UNA CUENTA BANCARIA INACTIVA

Si la cuenta está inactiva tendrás que solicitarle al banco que comunique a Anses que el IFE está impago. Una vez que esto haya sido informado, será el organismo quien vuelva a gestionar el pago y te lo informará por los distintos medios de contacto disponibles y en el aplicativo IFE.

COBRÉ MENOS DINERO POR DESCUENTOS

Anses remarcó que los bancos no pueden realizar ningún tipo de descuento sobre el Ingreso Familiar de Emergencia. En el caso que se detecte débitos que no corresponden, tenés que iniciar el reclamo en el banco.

