Qué feriados habrá durante el Mundial de Qatar 2022

Algunos de los feriados previstos para noviembre y diciembre coinciden con partidos por el magno evento deportivo a disputarse desde el 21 de noviembre en Qatar.

Dentro de un mes, el 20 de noviembre a las 13 (hora argentina), arrancará el Mundial de Qatar 2022 con un partido entre el seleccionado anfitrión y su par de Ecuador. Dos días después, pero a las 7 de la mañana, hará su debut la Scaloneta enfrentando a Arabia Saudita.

Con esos horarios, vale destacar una muy buena noticia; durante el transcurso de la magna competencia futbolística hay confirmados cuatro feriados nacionales en nuestro país.

El primero coincide con la jornada de inauguración del campeonato, ya que el domingo 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada al mismo lunes 21 con fines turísticos. Perfecto para arrancar a todo Mundial.

El jueves 8 de diciembre también será feriado, al conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 9, día en el que se disputarán partidos por Cuartos de Final, lo será con fines turísticos.

Vale recordar que, por el Grupo C, la Argentina disputará los siguientes partidos el sábado 26 de noviembre a las 16 contra México y el miércoles 30 a las 16 contra Polonia.

QUÉ FERIADOS HAY EN ARGENTINA DURANTE EL MUNDIAL DE QATAR 2022

• Domingo 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

• Lunes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos

• Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

• Viernes 9 de diciembre: feriado con fines turísticos

CON QUÉ PARTIDOS COINCIDEN LOS FERIADOS

• Domingo 20 de noviembre: partido inaugural Qatar vs Ecuador en el Estadio Al Bayt a las 13 hs (ARG).

• Lunes 21 de noviembre: dos partidos

o Inglaterra vs. Irán en el Estadio Khalifa a las 10 hs (ARG)

o Estados Unidos vs. Gales en el Estadio Ahmad Bin Ali a las 16 hs (ARG)

• Jueves 8 de diciembre: no hay partidos

• Viernes 9 de diciembre: se jugará una de las dos fechas de los cuartos de final

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram