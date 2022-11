¿Qué es la hipnosis vial y cómo puedo evitarla?

A veces llamada fiebre de línea blanca, la hipnosis de la carretera hace que los conductores entren en un estado de trance mental. A menudo, esta condición ocurre cuando se conduce por largos períodos de tiempo. Los conductores que experimentan la condición informan que son arrullados a un estado embotado y en trance. Los conductores pueden desplazarse por distancias cortas, cientos de millas o durante toda la duración de su viaje. Sin embargo, la condición no debe confundirse con la conducción somnolienta.

De hecho, la condición es una forma de conducción distraída que ocurre porque hay una ausencia de otros estimulantes.

¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis de carretera y la conducción somnolienta?

La hipnosis en carretera es un ejemplo de conducción automática o automaticidad. La automaticidad es la capacidad de realizar tareas sin ocupar la mente con detalles de bajo nivel. Cuando repetimos una tarea, nos familiarizamos tanto con ella que podemos completar una tarea sin pensar en ello. Por ejemplo, es posible que no se dé cuenta de que ni siquiera recuerda su viaje matutino al trabajo o la tarde conduciendo a casa. Esto se debe a que conducir es una de las tareas diarias que hacemos que se vuelve automática a partir de la memoria muscular. Otros ejemplos de automaticidad incluyen los siguientes:

• Montando una bici

• Hablando

• Caminando

• Trabajo de montaje

• Deportes como el jugador de baloncesto que lanza la pelota

La capacidad de realizar una acción o habilidad inconscientemente afecta cada parte de nuestra vida. Si bien es importante para el pensamiento de orden superior, en realidad puede hacer que conducir sea menos seguro.

¿Dónde ocurre la hipnosis de carretera?

En la mayoría de los casos de hipnosis en carretera, el tipo de carretera que conduce puede contribuir a la afección. Largos tramos de autopista con muy poca actividad, como semáforos o muy poco tráfico, pueden adormecer su cerebro hasta dejarlo hipnótico. Sin embargo, las carreteras con paradas frecuentes o cambios en el paisaje pueden mantener su cerebro alerta.

Los motociclistas también deben ser conscientes de la fiebre de la línea blanca. Si bien ocurre con menos frecuencia, la condición también puede afectar a los ciclistas en viajes largos.

¿Cómo la hipnosis de carretera causa accidentes automovilísticos?

La hipnosis de la carretera conduce a un lapso peligroso en la concentración. Cuando los conductores se desconectan, ya no están presentes en el momento. La fiebre de la línea blanca es una distracción de manejo que ocurre porque no hay otras distracciones para evitar que el conductor se retire en sus mentes. Cuando sus partes de su cerebro no se comunican, puede reducir las reacciones del conductor y aumentar la posibilidad de colisiones automáticas.

Hipnosis de carretera en conductor de camión

La fiebre de la línea blanca es un factor muy real en muchos accidentes fatales de camiones. Desafortunadamente, no es una condición que se discute ampliamente en la prevención de accidentes de camiones. Como abogados de accidentes de camiones, entendemos que incluso los camioneros más hábiles pueden terminar en situaciones en las que han causado un accidente y no pueden recordar cómo ocurrió.

La hipnosis de la carretera es la explicación principal de cuándo ocurre un accidente de camión inexplicable. Más que cualquier otro conductor en la carretera, los camioneros conducen largas distancias y largos períodos de tiempo. Si bien es crucial que conduzcan sin distracciones, deben mantener sus mentes alertas.

¿Cómo evitar la hipnosis en carretera?

Conducir requiere mucha responsabilidad personal. En muchos casos, emprender acciones legales puede ser difícil si usted fue el conductor culpable. Para mantenerse seguro en el camino, debe evitar las mismas cosas que pueden llevarlo a causar un choque. Los siguientes consejos lo ayudarán a evitar la hipnosis de carretera:

• Toma un descanso.

• Evite conducir durante sus horas normales de sueño.

• No intentes conducir demasiado lejos en un día.

• Si está planeando un viaje a campo traviesa, no conduzca demasiado lejos.

• Mantenga los ojos en movimiento y revise su espejo retrovisor y los espejos laterales con frecuencia.

• Lea todas las señales de tráfico y el tráfico a su alrededor.

• Habla con tus pasajeros.

• Mantenga la temperatura fresca con abundante aire fresco.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram