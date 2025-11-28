PUERTO TIROL: Una menor fue acosada por un hombre en una parada de colectivo

Un hombre de 50 años fue detenido este viernes en Puerto Tirol, luego de ser denunciado por presunto acoso a una adolescente de 16 años, que esperaba en una parada de colectivo. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, en el barrio Villa Elena, cuando la madre de la joven solicitó la presencia de los efectivos tras notar que un hombre molestaba a su hija.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con ambas partes, y procedieron a conducir al hombre hasta la comisaría.

La fiscalía ordenó la notificación contravencional y detención preventiva del ciudadano por «Supuesta infracción a los Artículos 60 inciso E y 69 inciso B de la Ley 850-J».

Durante la verificación de antecedentes, el Sistema Sifcop informó que el detenido registra también un pedido de investigación de comparendo, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 de Capital Federal, en una causa por «Supuesto abuso sexual simple reiterado».