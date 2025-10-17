Puerto Tirol : Iba en el colectivo y empezó a insultar a un efectivo de la policial

Cerca de las ocho de la mañana, un subcomisario de la Comisaría de Puerto Tirol viajaba en el colectivo rumbo a la localidad cuando un hombre de las primeras filas de asientos lo empezó a insultar sin motivos aparente. El efectivo decidió ignorarlo y bajar en la parada sobre el acceso a la localidad, pero los insultos siguieron y otros efectivos tomaron acción.

Finalmente, el hombre de 36 años terminó demorado y notificado por las causas de “supuesta infracción al artículo 60° Inciso B y 78° del Código de Faltas Provincial. No tenía ninguna causa pendiente con la justicia y se cree que podría estar bajo efectos de alguna sustancia.