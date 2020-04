Provincias en que el uso del barbijo es obligatorio

Catarmarca fue la primera provincia en oficializar el uso de barbijo para todos sus habitantes, el pasado 27 de marzo y desde entonces, otras cinco provincias ya se sumaron a la medida, entre las que se encuentra: La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero y Salta, además del municipio bonaerense de Zárate.

La obligatoriedad del barbijo fue dispuesta en dichas zonas, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda su uso indiscriminado en la población. Al contrario de la medida, solo aprueba la utilización de mascarillas “en caso de personas enfermas o que cuidan a un paciente en su casa”.

“Nos preocupa que el uso masivo de mascarillas (barbijos) por parte de la población general agrave la escasez para las personas que más las necesitan“, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Por su parte, el ministro de Salud, Gines Gonzales García coincidió con la OMS y aseguró que el uso de barbijos “no es necesario para todos”. “Depende mucho de cada caso y hay que asegurar el barbijo para quien tiene que usarlo”, señaló, aunque agregó que “el que no lo necesita y lo usa igual, bienvenido sea”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir