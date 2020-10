Proponen declarar la emergencia nacional y provincial por incendios y sequía

El presidente del bloque de diputados de la UCR Carim Peche acompañado por sus pares de bancada, presentó un Proyecto de Ley por el cual solicita al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia en todo el territorio provincial para las actividades de agricultura, ganadería, sector forestal, apícola y otras afectadas por sequía y/o incendios por un lapso de 365 días a partir del 1º de agosto de 2020.

Del mismo modo, solicitó asistencia para los municipios intervinientes de acuerdo al protocolo determinado por el gobierno provincial.

El titular del bloque radical expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa la provincia producto “Como decimos hace mucho tiempo los recursos que llegan a la provincia no tienen el destino que debieran, pasó con la pandemia, nos toca enfrentarla con un sistema de salud destrozado, y lo mismo ocurre con los incendios, no hay ni equipamiento ni recurso humano suficiente, los bomberos, la policía y los intendentes hacen esfuerzos extraordinarios, sobrehumanos, pero no alcanza”.

