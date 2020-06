Propietarios y encargados de canchas de fútbol 5 quieren volver a trabajar

Sáenz Peña.- Los representantes de canchas de fútbol 5 de Sáenz Peña se reunieron en la noche del martes 2 de junio en el Complejo de calle 10 y 29, para solicitar al Municipio una reunión con el Intendente Bruno Cipolini para exponerle la situación que atraviesan.

Los propietarios y encargados de estadios de fútbol 5, con protoclo de por medio quieren volver a trabajar, teniendo en cuenta la situación económica desesperante que atraviesan. Solicitan al ejecutivo municipal una reunión para presentar el proyecto de protocolo y acordar con el Municipio alguna forma de volver a trabajar.

