En el marco de la cuarta sesión extraordinaria convocada en la cámara de Diputados del Chaco, los diputados de la UCR expresaron su expectativa frente al tratamiento de iniciativas presentadas desde el bloque radical, vinculadas a los derechos del personal de salud y seguridad frente a la pandemia de coronavirus como así también del sector productivo y comercial.

En esa línea, detallaron que los proyectos promueven mejoras en los ingresos al personal de salud y policía mediante un incremento del 150% en el rubro riesgo salud y 10% en el ítem seguridad y la implementación del plan provincial para el mejoramiento del sistema de salud pública provincial.

También advirtieron que expresaran el repudio a las “acciones adoptadas por el Gobierno provincial contra numerosos ciudadanos, tanto personal de salud como comerciantes que se manifestaron en Resistencia” y buscarán dejar sin efecto las actas de infracciones labradas en esa oportunidad.

Al respecto los legisladores señalaron la necesidad de dar respuestas a los sectores más comprometidos en el marco de la emergencia sanitaria y subrayaron: “Hoy más que nunca la Legislatura debe ser el instrumento que contenga las múltiples necesidades del sector de la salud pública, fuerza de seguridad como así también productivo y comercial, desde nuestro bloque hemos presentado múltiples iniciativas al respecto, veníamos solicitando que se convoque a sesionar para avanzar en estas leyes por lo que tenemos muchas expectativas para la sesión de hoy, esperamos contar con el acompañamiento de las demás fuerzas políticas entendiendo que son medidas necesarias para atender las necesidades de quienes más sufren los efectos de ponerle el pecho a la pandemia”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir