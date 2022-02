Productores de la zona rural de Sáenz Peña se arman para defenderse de los cuatreros

Roney Kaleniuk, uno de los tantos productores ganaderos de la zona rural de Sáenz Peña, afectados por el cuatrerismo contó la cruda realidad que vive en sus campos tratando de hacer frente al cuatrerismo.

Los vecinos de Pampa Alegría, Legua 4, 5, Colonia Sarmiento y La Matanza manifestaron su preocupación por los casos de abigeato y robo de ganado y madera en la zona. “En los últimos años estamos padeciendo situaciones insoportables en nuestros campos por los casos de abigeato, de día tenemos que estar trabajando en nuestros campos y a la noche tenemos que cuidar los animales y madera”, comenzó explicando Kaleniuk.

“Es mucho el daño que nos hacen, cortan alambres, fuerzan candados, sacan los torniquetes, las varillas y vemos que los animales salen todos a la ruta”, enumero sin dejar de mencionar que también se llevan madera, “la situación es insoportable, se hizo muchas reuniones pero con eso no se previene”, aseguró.

“Hoy no roba el que tiene hambre- dijo el productor- eso es mentira, roban para vender la carne no solo en Sáenz Peña sino en otras localidades, es un negocio muy rentable, son bandas que robaban 50 terneros por semana, cayo la banda pero ahora están todos libres no se porque los largan”, se quejó.

En la actualidad dependen de la Policía Rural que hacen lo que pueden con el personal que tienen y trabajan la mayor parte del tiempo en la zona de Machagai donde el delito de abigeato también está azotando. Destacó el trabajo de la policía que hacen todo lo que está a su alcance e inclusive esclarecieron varios hechos, pero el cuatrerismo está un paso adelante”, sostuvo.

Dada la situación de inseguridad en la zona rural sostuvo Kaleniuk que los productores están todos armados, “los productores estamos armados, los delincuentes también y la policía y va a morir gente inocente si no se previene, la situación es caótica”, aseguró.

Al mencionar a los delincuentes dijo que “son bandas de cuatrerismo que actúan en la zona y están avanzando, van con camionetas 4×4 de alta gama, autos, es un negocio muy grande, es mucha plata la que mueve, como el tema de la madera también”

